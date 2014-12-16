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На участке КАД рядом с Левашовским шоссе петербуржцы снова заметили лосей
Сегодня, 18:59
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На участке КАД рядом с Левашовским шоссе петербуржцы снова заметили лосей

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Снимок животного появился в соцсетях.

На участке КАД рядом с Левашовским шоссе петербуржцы снова заметили лосей. Утром в понедельник, 3 мая, очевидица выложила снимок в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте". Животные были замечены на 6-м километре Кольцевой автодороги рядом с Левашовским шоссе.

Пользователи в комментариях предположили, что животные выходят к дороге, поскольку не могут найти пропитание в лесу. 

Накануне лосей заметили в попытке перейти через дорогу А-181 "Скандинавия".  Нашлись комментаторы, которые считают, что в Петербурге и Ленобласти необходимо установить специальные виадуки, чтобы животные не создавали опасную ситуацию на дороге.

Специалист посоветовал, как вести себя водителям в случае встречи на трассе сохатого "попутчика".

Фото: vk.com/spb_today

Теги: кад, левашовское шоссе, лоси
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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