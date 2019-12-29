Каршеринг в результате ДТП снес светофор на Парнасе

Данные о пострадавших не поступали.

Во вторник, 3 марта, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

ДТП произошло на пересечении улицы Федора Абрамова и улицы Николая Рубцова. По предварительным данным, одна из легковушек – автомобиль каршеринга. Из-за столкновения каршеринг въехал в столб и снёс его. У второго авто повреждены бампер и левое переднее колесо, у каршеринга – также переднее левое колесо.

Данные о пострадавших не поступали.

Накануне из-за ДТП на проспекте Обуховской обороны пострадал пешеход.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП