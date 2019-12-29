Из-за ДТП на проспекте Обуховской обороны пострадал пешеход

Машина наехала на мужчину после столкновения с другим автомобилем.

Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Невском районе. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и областию

ДТП на проспекте Обуховской обороны у дома №95 произошло 3 марта около 19:40. Водитель "Ленд Ровера" при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Ситроеном". После этого "Ленд Ровер" сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его госпитализировали, личность пострадавшего устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти приостановили строительство транспортного обхода Мурино.

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