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Из-за ДТП на проспекте Обуховской обороны пострадал пешеход
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

Из-за ДТП на проспекте Обуховской обороны пострадал пешеход

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Машина наехала на мужчину после столкновения с другим автомобилем.

Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Невском районе. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и областию

ДТП на проспекте Обуховской обороны у дома №95 произошло 3 марта около 19:40. Водитель "Ленд Ровера" при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Ситроеном". После этого "Ленд Ровер" сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Его госпитализировали, личность пострадавшего устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти приостановили строительство транспортного обхода Мурино. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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