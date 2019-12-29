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В Ленобласти приостановили строительство транспортного обхода Мурино
Сегодня, 18:12
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В Ленобласти приостановили строительство транспортного обхода Мурино

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Возникли сложности с переносом высоковольтных сетей.

Строительство западного транспортного обхода Мурино и Нового Девяткино отложили. Такое решение приняли власти Ленинградской области, сообщил "Деловой Петербург".

Речь идет о трассе, которую собирались построить от Гражданского проспекта. Теперь в планах строительство только разворотного кольца у КАД города. 

По информации изданиях, решение приняли из-за сложностей с переносом сетей линий электропередач. Это потребует дополнительных вложений. 

Ранее власти Ленобласти попросили средства из федерального бюджета на местные дороги. 

Фото: пресс-служба ЛО

Теги: мурино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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