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Каршеринг сбил пешехода на перекрестке проспекта Науки и улицы Карпинского

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По словам очевидца, водитель смотрел не на дорогу, а в телефон в момент аварии.

На перекрестке Науки и Карпинского произошло ДТП с участием каршеринга. В результате случившегося под колесами автомобиля оказался парень. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Молодой человек переходил дорогу, когда на него наехал белый внедорожник "Яндекс.Драйв". Пострадавший шел по "зебре" на зеленый сигнал светофора. 

На записи можно увидеть, что молодой человек прихрамывал и очень аккуратно передвигался по пешеходному переходу. Информация о состоянии его здоровья на данный момент уточняется.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола", в котором погибли двое.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на карпинского, проспект науки, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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