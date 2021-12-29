Каршеринг сбил пешехода на перекрестке проспекта Науки и улицы Карпинского

По словам очевидца, водитель смотрел не на дорогу, а в телефон в момент аварии.

На перекрестке Науки и Карпинского произошло ДТП с участием каршеринга. В результате случившегося под колесами автомобиля оказался парень. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Молодой человек переходил дорогу, когда на него наехал белый внедорожник "Яндекс.Драйв". Пострадавший шел по "зебре" на зеленый сигнал светофора.

На записи можно увидеть, что молодой человек прихрамывал и очень аккуратно передвигался по пешеходному переходу. Информация о состоянии его здоровья на данный момент уточняется.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола", в котором погибли двое.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург