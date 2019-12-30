"Третий" за сутки каршеринг попал в ДТП в Петербурге

Машину заметили на перекрестке Рихарда Зорге и Брестского бульвара.

В воскресенье, 19 января, около 16:00 водители заметили покореженную арендованную машину. Автомобиль обнаружили на перекрестке Рихарда Зорге и Брестского бульвара. Об этом стало известно из группы "ДТП И ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На данный момент о пострадавших не сообщается.

В комментариях под записью отметили, что "карш на выходных лютует", ведь это уже третий автомобиль такого типа за сегодня.

Чаще всего люди арендуют такие машины для быстрых поездок по городу, ведь аренда считается поминутно. Это совсем не располагает к спокойному вдумчивому вождению, поэтому риск попасть в ДТП становится гораздо выше.

В случае аварии плата за такой автомобиль зачастую зависит от ущерба. Однако если доказано, что водитель не не виноват в аварии, то он ничего не платит. Главное в таком случае не покидать место прошествия до прибытия сотрудников ГИБДД, иначе вне зависимости от вины водителю придется заплатить за весь ущерб.

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Фото: vk.com/spb_today