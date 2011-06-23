Каршеринг припечатал такси на Рижском проспекте

После столкновения арендованная машина перевернулась на крышу.

В среду, 6 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло мощное ДТП с участием каршеринга. Арендованное авто врезалось в припаркованное такси и перевернулось. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

После аварии каршеринг перекрыл значительную часть дороги. Такси буквально припечатало со стороны багажника.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автобусом и КАМАЗом на Выборгском шоссе пострадали 4 пассажира.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург