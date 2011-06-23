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Каршеринг припечатал такси на Рижском проспекте
Сегодня, 12:36
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Каршеринг припечатал такси на Рижском проспекте

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После столкновения арендованная машина перевернулась на крышу.

В среду, 6 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло мощное ДТП с участием каршеринга. Арендованное авто врезалось в припаркованное такси и перевернулось. Об этом сообщили свидетели в соцсетях. 

После аварии каршеринг перекрыл значительную часть дороги. Такси буквально припечатало со стороны багажника.

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автобусом и КАМАЗом на Выборгском шоссе пострадали 4 пассажира.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, каршеринг, рижский проспект, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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