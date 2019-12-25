Каршеринг "припарковался" в опору на проспекте Обуховской обороны

Машина съехала с проезжей части, движению не мешает.

Каршеринговый автомобиль "припарковался" у опоры кольцевой автодороги на юге Петербурга утром 2-го июня. Водитель, похоже, с места ДТП решил скрыться.

Машина слегка въехала в столб на проспекте Обуховской обороны, 271. Судя по фотографии с места, удар произошел на невысокой скорости. У каршеринга немного пострадал передний бампер. По словам очевидца, в 07:30 у машины еще горели фары. Водителя на месте замечено не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подростки за рулем иномарки устроили ДТП на проспекте Просвещения.

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виталий Жильцов