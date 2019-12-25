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Каршеринг "припарковался" в опору на проспекте Обуховской обороны
Сегодня, 9:32
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Каршеринг "припарковался" в опору на проспекте Обуховской обороны

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Машина съехала с проезжей части, движению не мешает.

Каршеринговый автомобиль "припарковался" у опоры кольцевой автодороги на юге Петербурга утром 2-го июня. Водитель, похоже, с места ДТП решил скрыться.

Машина слегка въехала в столб на проспекте Обуховской обороны, 271. Судя по фотографии с места, удар произошел на невысокой скорости. У каршеринга немного пострадал передний бампер. По словам очевидца, в 07:30 у машины еще горели фары. Водителя на месте замечено не было. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подростки за рулем иномарки устроили ДТП на проспекте Просвещения. 

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виталий Жильцов 

Теги: дтп, кад, каршеринг
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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