Карпин заявил, что в сборной России больше не надеются на Дзюбу

Нападающий "Зенита" не играл за команду с июня.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду. Об этом он рассказал журналистам.

33-летний игрок не играл за сборную с июня. При Карпине Дзюба получил вызов на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022, однако вскоре заявил, что отказался от выступлений за команду, объяснив свое решение плохой физической готовностью

Мы надеялись, внесли его в расширенный список, как вы знаете, перед матчами со Словакией и Словенией. Он был не готов тогда - окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас решили не надеяться. Валерий Карпин, главный тренер сборной России

Сборная России сыграет заключительные матчи отбора на ЧМ-2022 дома против Кипра (11 ноября) и на выезде против Хорватии (14 ноября). Команда Валерия Карпина занимает первое место в своей группе, набрав 19 очков в восьми играх.

Ранее Орлов раскритиковал Дзюбу и Ловрена после матча с "Уралом".

Видео: YouTube / Сборная России по футболу