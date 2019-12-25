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Геннадий Орлов раскритиковал Дзюбу и Ловрена после матча с Уралом
Сегодня, 10:50
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Геннадий Орлов раскритиковал Дзюбу и Ловрена после матча с Уралом

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Забить хотя бы один мяч в ворота противника участники матча не смогли.

После матча с "Ювентусом", "Зениту" не хватило мотивации переключиться на игру с "Уралом", – к такому выводу пришел комментатор Геннадий Орлов. Он раскритиковал футболистов из Петербурга за игру в 14-м туре РПЛ. 

Как можно играть в таком темпе? Дзюба – пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч. Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит.

отметил Орлов

Комментатор уточнил, что команде нужно обновить оборону в скором времени. Помимо этого, Орлов считает, что Фолу Клаудиньо еще нужно акклиматизироваться в России, поскольку тот "замерз и не понял, куда попал".

В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает!

заявил комментатор

Игра закончилась со счетом 0:0.

Фото: Футбольный клуб "Зенит"/ Телеграм

Теги: геннадий орлов, деян ловрен, дзюба артем, зенит
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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