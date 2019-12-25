Геннадий Орлов раскритиковал Дзюбу и Ловрена после матча с Уралом

Забить хотя бы один мяч в ворота противника участники матча не смогли.

После матча с "Ювентусом", "Зениту" не хватило мотивации переключиться на игру с "Уралом", – к такому выводу пришел комментатор Геннадий Орлов. Он раскритиковал футболистов из Петербурга за игру в 14-м туре РПЛ.

Как можно играть в таком темпе? Дзюба – пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч. Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит. отметил Орлов

Комментатор уточнил, что команде нужно обновить оборону в скором времени. Помимо этого, Орлов считает, что Фолу Клаудиньо еще нужно акклиматизироваться в России, поскольку тот "замерз и не понял, куда попал".

В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает! заявил комментатор

Игра закончилась со счетом 0:0.

Фото: Футбольный клуб "Зенит"/ Телеграм