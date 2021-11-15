Карпин не исключил, что может покинуть сборную России по футболу

Он отметил, что размышляет над этим вопросом.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил варианта, что он может покинуть свой пост после проигрыша Хорватии.

Могу ли я уйти из команды? Я думаю. Не знаю, сколько это займет времени. Валерий Карпин, тренер сборной РФ по футболу

Также Карпин отказался считать футболом игру сборной России в матче против Хорватии. Наша сборная 14 ноября уступила сборной Хорватии со счетом 0:1. Мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Видео: Youtube/Коммент.Шоу