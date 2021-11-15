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Карпин не исключил, что может покинуть сборную России по футболу

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Он отметил, что размышляет над этим вопросом.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил варианта, что он может покинуть свой пост после проигрыша Хорватии.

Могу ли я уйти из команды? Я думаю. Не знаю, сколько это займет времени.

Валерий Карпин, тренер сборной РФ по футболу

Также Карпин отказался считать футболом игру сборной России в матче против Хорватии. Наша сборная 14 ноября уступила сборной Хорватии со счетом 0:1. Мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Видео: Youtube/Коммент.Шоу

Теги: валерий карпин
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Лента новостей,

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