Карпин заявил, что любой тренер должен быть готов к отставке
Сегодня, 9:35
Специалист возглавил "Динамо" перед началом сезона 2025/26.

Главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что любой наставник должен быть готов к отставке. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

Карпин прокомментировал свои предыдущие высказывания про вероятность ухода с поста главного тренера "Динамо". Он подчеркнул, что все зависит от результатов, но увольнение может произойти когда угодно.

Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно.

Валерий Карпин, тренер

Напомним, Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда набрала семь очков после семи туров и идет на девятом месте в турнирной таблице.

