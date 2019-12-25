Карпин заявил, что любой тренер должен быть готов к отставке

Главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что любой наставник должен быть готов к отставке. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".
Карпин прокомментировал свои предыдущие высказывания про вероятность ухода с поста главного тренера "Динамо". Он подчеркнул, что все зависит от результатов, но увольнение может произойти когда угодно.
Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно.
Валерий Карпин, тренер
Напомним, Валерий Карпин возглавил "Динамо" летом 2025 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда набрала семь очков после семи туров и идет на девятом месте в турнирной таблице.
Фото: fcdynamo.ru
