Карманную воровку приговорили к году исправительных работ за украденный "Айфон"

Женщина оставила без ценной вещи покупательницу в "Пятерочке".

Петербурженку приговорили к году исправительных работ за кражу с причинением значительного ущерба. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал карманную воровку виновной, а ведомство поддержало обвинение.

Суд установил, что злоумышленница воспользовалась невнимательностью одной из покупательниц магазина "Пятерочка" и вытащила из внешнего кармана пальто женщины ее "Айфон". Владелице смартфона оказался нанесен ущерб в 64 тысячи рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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