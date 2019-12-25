Карманную воровку приговорили к году исправительных работ за украденный "Айфон"

Петербурженку приговорили к году исправительных работ за кражу с причинением значительного ущерба. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал карманную воровку виновной, а ведомство поддержало обвинение.
Суд установил, что злоумышленница воспользовалась невнимательностью одной из покупательниц магазина "Пятерочка" и вытащила из внешнего кармана пальто женщины ее "Айфон". Владелице смартфона оказался нанесен ущерб в 64 тысячи рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что в Петербурге осудили убийцу ЛГБТ-активистки.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все