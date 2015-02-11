Карманник вытащил телефон у пассажирки московского метро и попал на видео

Личность мужчины установлена, он задержан.

На территории метрополитена в российской столице камеры видеонаблюдения засекли действия преступника, который вытащил у пассажирки мобильное устройство. Видеозапись кражи размещена в социальных сетях сотрудниками пресс-службы прокураты региона.

Утром на станции метро "Котельники" 34-летний приезжий вытащил из кармана куртки пассажирки телефон и с похищенным скрылся. пресс-служба прокуратуры по городу

В кадре заметно, что мужчина идет за женщиной к входу на станцию. Уже в дверях злоумышленник вытаскивает телефон из кармана потерпевшей, после чего скрывается в обратном направлении. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. Однако гаджет подозреваемый успел реализовать 20 тысяч рублей. В настоящее время вор задержан. Ему предъявлено обвинение по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: Telegram / прокуратура Москвы