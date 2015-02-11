Торговлю начинёнными мефедроном интерьерными украшениями для дома пресекли в Москве

Полиция пресекла реализацию незаконного товара в столичном регионе.

Торговлю начинёнными мефедроном интерьерными украшениями для дома пресекли российские правоохранительные органы в Москве. Соответствующей информацией со СМИ поделились через социальные сети сотрудники регионального управления МВД. Известно, что сбытом запрещённых веществ необычным способом в столице занимались трое подозреваемых. Речь идет о женщине и двух мужчинах. Сообщники через теневой сегмент Интернета делали заказ на крупнфе партии наркотиков.

Приобретённую "синтетику" сообщники расфасовывали, а приготовленные свёртки с ней помещали в силиконовые формы, которые затем заливали гипсовым раствором. пресс-служба МВд по городу

данный метод позволял фигурантам расследования прятать наркотик внутри самодельных интерьерных украшений для дома. Позже товар отправлялся клиентам через курьерские службы. Заказы формировались в квартире многоэтажного здания, расположенного по улице Зои и Александра Космодемьянских. В момент задержания участников преступной группы оперативники изъяли в общем счёте свыше 370 граммов мефедрона. Частично запрещенка была уже упакована в гипсовые фигуры для последующей реализации товара. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и статье 228 УК РФ. Злоумышленники находятся под стражей.

Более 15 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъято из оборота в в Рязани.

Фото и видео: МВД Медиа