Более 15 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъято из оборота в в Рязани

Полиция пресекла незаконную предпринимательскую деятельность в регионе.

Более 15 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции российские правоохранительные органы изъяли из оборота на территории Рязани. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что под подозрением в незаконном хранении крупной партии фальсифицированной спиртосодержащей продукции оказались двое мужчин в возрасте 39 и 54 лет. Во время осмотра оперативниками склада, арендованного местными жителями, а также гаража в Московском районе области, сотрудники выявили этиловый спирт в канистрах и около 23 тысяч безакцизных бутылок водки и виски. На тарах размещались логотипы известных торговых марок.

Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на указанный товар владельцами не предоставлено. пресс-служба МВД РФ по региону

Общая стоимость найденной партии немаркированного спиртного превысила 5,8 миллионов рублей. Товар сейчас передан на ответственное хранение уполномоченной организации. Дополнительно полицейскими изъяты два автомобиля "Газель", которые использовались злоумышленниками в их противозаконной работе. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ. Изучаются места изготовления и сбыта паленой продукции, а также устанавливаются возможные соучастники криминальной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа