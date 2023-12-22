Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

Журналист США считает, что АНБ слило информацию прессе о подготовке интервью с президентом РФ.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze и журналисту Глену Беку рассказал о том, что перед интервью с российским президентом Владимиром Путиным за ним следили спецслужбы США. Экс-ведущий телеканала FOX News отметил, что с ним общался коллега из издания New York Times, а его другу звонил другой репортер из газеты. СМИ хотели заранее узнать о том, когда журналист возьмет у главы Кремля интервью.

Они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью. Такер Карлсон, журналист

Он заявил, что подготовка интервью заняла около двух лет, Москва, согласившись, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо в публичное пространство, то мероприятие власти Кремля отменят. Такер Карлсон убежден, что слежку за ним вело Агентство национальной безопасности США.

Такер Карлсон рассказал, сколько денег запросил Борис Джонсон за интервью.

Фото и видео: YouTube / Glenn Beck