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Карелия ввела карантин для петербуржцев
Сегодня, 16:57
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Карелия ввела карантин для петербуржцев

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Всех прибывших на территорию республики отправят на 14-дневный карантин.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что Карелия ввела карантин для приезжих из Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что всех прибывших в республику отправят на 14-дневный карантин.

Приехавшим в Республику Карелия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей необходимо сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-201-06-57 

сказано в сообщении

Отмечется, что в Карелию можно попасть только через пять контрольно-пропускных пунктов. Соответствующие ограничения действуют с 22 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.

Фото:pixabay

Теги: коронавирс спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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