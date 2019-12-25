Карелия ввела карантин для петербуржцев

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что Карелия ввела карантин для приезжих из Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Отмечается, что всех прибывших в республику отправят на 14-дневный карантин.
Приехавшим в Республику Карелия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей необходимо сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-201-06-57
сказано в сообщении
Отмечется, что в Карелию можно попасть только через пять контрольно-пропускных пунктов. Соответствующие ограничения действуют с 22 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом чаще всего болеют люди активного возраста.
Фото:pixabay
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