Кардиологи рассказали, как распознать сердечный приступ

Исследователи выяснили симптомы женского приступа.

Британский фонд (BHF) назвал причины и симптомы женского сердечного приступа. Медики отметили, что несмотря на стереотип, что это мужская болезнь, чаще всего страдают именно представительницы прекрасного пола. Сердечный приступ стал главной причиной гибели женщин по всему миру

Первым признаком являются боли и дискомфорт в грудной клетке. Далее боль может распространиться на одну из рук, шею, челюсть, спину или живот. Затем наступает ощущение тошноты, потливости, нехватки кислорода. Более редкими остаются симптомы панической атаки, сильный кашель или хрип.

Факторами риска считаются высокое кровяное давление, диабет, курение, проблемы с весом, холестерин. Угроза приступа также возрастает после наступления менопаузы.

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Фото: Piter.tv

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