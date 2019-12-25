Сердечникам и гипертоникам посоветовали пользоваться такси в жаркую погоду

В таких машинах перенести поездку будет легче, чем в душном общественном транспорте.

Петербуржцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и низким или повышенным давлением порекомендовали в сильную жару пользоваться в такси. Кардиолог и терапевт Амина Платунова рассказала "Невским новостям", что эти люди могут переносить зной тяжелее других.

В жару, чтобы избежать перегрева, лучше воспользоваться машиной с кондиционером или возможностью комфортно открыть окно: в общественном транспорте даже здоровому человеку может стать плохо. По возможности любым поездкам стоит предпочесть прогулку по тени, отметила врач. Также в жаркую погоду необходимо пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживания, плохого самочувствия и тошноты, а жирной и горячей пище предпочесть легкую и прохладную.

Главный синоптик: на выходных в Петербург придет похолодание.

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