Главный синоптик: на выходных в Петербург придет похолодание

В субботу и воскресенье в Петербурге будет в районе +20-22 градусов.

В Петербурге на смену жаре в выходные придет небольшое похолодание. В четверг, 18 июня, в городе обещают самый жаркий день на этой неделе – столбик термометра может подняться до 32 градусов тепла. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщил " главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В пятницу, 19 июня, воздух прогреется уже до +25 градусов. Также в городе ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

В субботу и воскресенье в Петербурге будет в районе +20-22 градусов. Аналогичная погода будет и на следующей неделе.

Синоптик Михаил Леус также рассказал Piter.TV о погодном проклятии выходных.

Фото: Piter.TV