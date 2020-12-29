Кардиолог объяснила, почему тяжело дышать в маске

В понедельник, 25 января, кардиолог Анастасия Юсупова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, почему иногда люди отмечают, что им тяжело дышать в маске, и появляется одышка.
Эксперт отметила, что такая реакция — не больше, чем психосоматика. Медицинская маска может повлиять на человека психологически: дискомфорт вызывает ощущения затруднения дыхания. Физически же маска не нарушает функции дыхания.
По словам Юсуповой, нужно успокоиться и потерпеть, тогда неприятные симптомы исчезнут.
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Фото: pixabay
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