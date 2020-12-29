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Кардиолог объяснила, почему тяжело дышать в маске
Сегодня, 15:27
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smirenny

Кардиолог объяснила, почему тяжело дышать в маске

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По мнению эксперта, такая реакция является психосоматической.

В понедельник, 25 января, кардиолог Анастасия Юсупова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, почему иногда люди отмечают, что им тяжело дышать в маске, и появляется одышка. 

Эксперт отметила, что такая реакция — не больше, чем психосоматика. Медицинская маска может повлиять на человека психологически: дискомфорт вызывает ощущения затруднения дыхания. Физически же маска не нарушает функции дыхания. 

По словам Юсуповой, нужно успокоиться и потерпеть, тогда неприятные симптомы исчезнут. 

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Фото: pixabay

Теги: кардиолог, маски и перчатки, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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