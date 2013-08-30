Кардиохирурги Петербурга спасли двухлетнюю девочку, у которой отказывало сердце

После операции у малышки сердце уменьшилось до нормальных размеров, малышка идет на поправку.

Двухлетней девочке из Сибири кардиохирурги Детской городской больницы № 1 провели срочную высокотехнологичную операцию на сердце. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

По словам президента ассоциации детских кардиологов России профессора Игоря Ковалева, в младенчестве малышке Евгении был поставлен кардиостимулятор, который привел к осложнениям. У девочки выраженная десинхронизации сердечных сокращений и тяжелая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса крови.

Кардиохирурги и аритмологи решили провести операцию, чтобы синхронизировать работу сердца, изменив расположение электродов. Доктора филигранно повернули сердце и перешили электроды в оптимальные точки для адекватной стимуляции.

После операции у малышки сердце уменьшилось до нормальных размеров. На сегодняшний день функция выброса с 15 улучшилась до 50 процентов.

Сейчас Евгению наблюдают врачи, она идет на поправку.

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Фото: Вконтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга