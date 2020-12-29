Карантинный кризис ударил почти по всем секторам экономики в Петербурге

За первые 10 месяцев самоизоляции реальные доходы петербуржцев сократились на 2,7%.

Почти все секторы экономики в Петербурге пострадали от карантинного кризиса. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные экспертов.

По данным Росстата, апрельские ограничения привели к сокращению производства в обрабатывающем секторе на 26,7% при общероссийском показателе минус 7,6%. Однако более сильный удар, чем промышленность, получил сектор рыночных услуг. По итогам первых 11 месяцев 2020 года, розничный товарооборот в городе сократился на 2,2%, оборот общественного питания потерял более 30% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, на 19% уменьшился объем платных услуг населению. Вырос только индекс потребительских цен – на 3%, а также объем телекоммуникационных услуг – на 6%.

За первые 10 месяцев карантина реальные доходы петербуржцев сократились на 2,7%.

Ранее мы писали, что карантин в Петербурге сравнили с последствиями чумы в Лондоне.

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