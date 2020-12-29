Карантин в Петербурге сравнили с последствиями чумы в Лондоне

День простоя эксперты оценили в 0,15% потерь валового городского продукта.

Эксперты сравнили карантин в Петербурге с последствиями лондонской чумы, описанными Даниэлем Дефо в историческом романе "Дневник чумного года". Ограничения, введенные во время чумы в Лондоне, еще долго сказывались на экономике города. То же самое может повториться и в Петербурге. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Еще весной 2020 года Институт экономики города рассчитал потери, которые понесла экономика российских агломераций из-за локдауна. Первый весенний карантин привел к потере примерно 0,5 трлн рублей. День простоя эксперты оценили в 0,15% потерь валового городского продукта.

Эксперты уверены, что карантин в экономическом плане может оказаться страшнее, чем сама пандемия. Основной проблемой они назвали сокращение контактов между людьми, а также сложности в работе заведений в сфере услуг, в которых трудятся многие горожане.

Ранее была названа самая удачливая отрасль бизнеса в Петербурге в 2020 году.

Фото: pixabay.com