Названа самая удачливая отрасль бизнеса в Петербурге в 2020 году

Речь идет о сфере доставки еды, продуктов и иных товаров.

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в Петербурге, как и в других городах России и мира, значительно пострадали многие сферы бизнеса. Однако есть одна, которая, напротив, выиграла. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Самой удачливой отраслью бизнеса в Петербурге в 2020 году оказалась сфера доставки еды, продуктов и иных товаров. В период коронавирусных ограничений ей удалось повысить свои доходы и принести неоспоримую пользу населению.

В первые месяцы пандемии рост пользователей сервисов "Яндекс. Лавка", "Яндекс. Еда" и "Яндекс. Такси" вырос на 120%. Заказы на дом продолжают расти даже после открытия ресторанов и кафе.

Жители Петербурга часто заказывали продукты из таких магазинов, как "Азбука вкуса", "Дикси", "Магнит" и др. Чаще всего покупали молоко, бананы, яйца и вода. Из готовых блюд – десерты, лазанью, блины, омлет и яичницу.

Ранее мы писали, что первая волна коронавируса "убила" бизнес 20 тысяч петербургских предпринимателей.

Фото: Piter.TV