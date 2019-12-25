Карантин в Первомайском и Пикалево отменен

Жители поселка и города могут свободно перемещаться по улицам.

В четверг, 14 мая, в поселке Первомайское Выборгского района и городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области отменили карантинные меры. Соответствующее Постановление подписал Александр Дрозденко. этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что ограничение на перемещение местных жителей и транспорта было введено в населенных пунктах 30 апреля. Решение было принято согласно предписанию Главного государственного санитарного врача региона из-за неблагополучной эпидемической обстановки.

В период карантина граждане, проживающие на территории Первомайского и Пикалево, соблюдали режим самоизоляции. Въезд в населенные пункты был ограничен, на улицах дежурили патрули. Кроме того, проводились профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Согласно сведениям Роспотребнадзора, за время карантина темпы прироста заболевания в Первомайском и Пикалево снизились на 20% и 81,3% соотвественно. Эти показатели свидетельствуют о стабилизации обстановки.

Представители администраций двух населенных пунктов продолжат проводить противоэпидемические мероприятия и после снятия карантина.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе открывается часть предприятий из сферы обслуживания.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области