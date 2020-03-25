Карантин повысил интерес петербуржцев к настольным играм

По сравнению с прошлым годом спрос на настолки вырос на 70%.

Во время карантина в Петербурге заметно вырос спрос на настольные игры. Об этом сообщили сами продавцы, пишет "Петербургский дневник".

По словам генерального директора издательского холдинга Hobby World Михаила Акулова, по сравнению с прошлым годом продажи настольных игр выросли на 70%. Он отметил, что у сидящих дома людей развлечений не так много, поэтому настолки – это "отличное решение".

Представитель еще одной крупной сети магазинов по продаже настольных игр "GaGaGames" Елена также подтвердила увеличение спроса на настольные игры. Продажи возросли как в магазинах, так и на интернет-площадках.

В компании "MimoPlay" отметили, что рост числа заказов на настольные игры для этого времени года нехарактерен. Специалисты связывают это с тем, что многим людям скучно находиться дома, "а настольная игра прекрасно подходит для того, чтобы скрасить время, проведенное в изоляции".

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