Коронавирусные ограничения не помешали строительству жилья в Петербурге

Темпы возведения жилья и сдачи в эксплуатацию остались на высоком уровне.

Ограничения по коронавирусу не затормозили темпы строительства жилья в Петербурге. В минувшем июне городской Госстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных жилых комплексов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Готовятся ко встрече с жильцами ЖК на улице Генерала Кравченко, 8, Пулковской улице, 6 корпус 5, набережной реки Каменки, 7 корпус 3, Студенческой улице, 26 корпус 2, Коломяжском проспекте, 5,7 и 9, а также на Кушелевской дороге, 7 корпус 1, Атекарском проспекте, 5, Гладышевском проспекте, 38 корпус 1-4, и Юнтоловском проспекте, 42 корпус 2.

Отмечается, что в июне прошлого годы разрешили ввести в эксплуатацию 10 комплексов, но в текущем году суммарная площадь построенных домов почти в два раза превысила общую площадь в том же периоде прошлого года. Кроме того, в 2.5 раза подросли темпы ввода жилья в эксплуатацию.

Тем временем, на Заставской улице продолжается строительство школы на 825 мест

Фото: Piter.TV