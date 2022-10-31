Капризов принес "Миннесоте" победу над "Чикаго" в серии буллитов

Нападающего признали первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Чикаго" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов стал первой звездой матча. Россиянин забросил победный буллит в ворота "Чикаго". Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел девять матчей, забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET