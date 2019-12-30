Капремонт в лицее имени Пьера де Кубертена закончат к 1 сентября

Учреждение примет на сотню учеников больше после ремонта.

Капитальный ремонт в лицее имени Пьера де Кубертена закончат к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Сейчас чиновники продолжают восстановительные работы на территории лицея 211, расположенного на Гороховой улице в Центральном районе города. Известно, что обновленное здание примет учеников уже в новом учебном году. Срок до начала сентября установлен губернатором Александром Бегловым. В субботу 25 января он провел проверку хода выполнения работ совместно с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Напомним, что лицей считается одним из старейших учебных учреждений Петербурга. В ноябре 2019 года заведение отметило 160-летие с момента открытия. Само помещение является объектом культурного наследия. Его не ремонтировали с момента основания в нем лицея. Из бюджета города на данные нужды выделено 500 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов подвел итоги прошедшей недели на странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv

