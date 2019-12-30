Беглов подвел итоги прошедшей недели на странице в соцсети "ВКонтакте"

Он выделил шесть важных пунктов.

Губернатор Петербурга подвел итоги очередной рабочей недели в социальной сети "Вконтакте". Александр Беглов отметил шесть пунктов. В первую очередь он напомнил о предоставлении дополнительный мер социальной поддержки к празднованию в городе 75-летия Победы в ВОВ. Около 2350 тысяч местных жителей получат к маю выплату. Каждой конкретной категории предусмотрена своя надбавка. Средства переведут автоматически, заявлений ветеранам, детям войны, вдовам участников боевых действий писать не нужно.

Также в Красносельском районе открыли 219 школу, которая находится по улице Маршала Казакова. Занятия начнутся уже сейчас, руководство не стало ждать нового учебного года. Учреждение рассчитано на 1375 воспитанников. Один из классов приспособлен для детей с инвалидностью. Еще одним знаковым событием стала проверка капитального ремонта лицея 211. Она организована совместно с Секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. С 1 сентября планируется начать там занятия. После работ лицей сможет принять на сотню учеников больше.

Важным мероприятием для города стал прием общественных организаций блокадников. Их члены в данный момент проживают не на территории Петербурга, а в других регионах страны и даже в других странах мира. К открытию планируются филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в городах, где принимали эвакуированных блокадников.

Также губернатор подписал постановления о присуждении молодым лидерам Петербурга премии. Они выиграли в конкурсе "Мой город - мои возможности". Средства пойдут на предоставление победителям дополнительного обучения на базе ВШЭ.

Завершающим событием недели стал визит в Израиль. В Иерусалиме Владимир Путин открыл памятник блокадникам "Свеча памяти". Также чиновники города провели рабочие встречи, по результатам которых были обсуждены перспективы сотрудничества с данным государством. В частности, бизнес-отраслью, сфере медицины, IT-технологий и туризма.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов проверил качество ремонта поликлиники на Гжатской улице.

Фото: Вконтакте/Александр Беглов

