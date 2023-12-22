Капитальный ремонт в Петербурге завершили почти на 100%

В 2023 году был выполнен капитальный ремонт более 1 200 инженерных сетей, 379 кровель, 155 фасадов (включая 21 объект культурного наследия).

Итоги выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году и задачи на 2024 год обсудили на рабочем заседании губернатора с членами городского правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Краткосрочный план строительно-монтажных работ в городе выполнен на 98,4%, что значительно превышает показатели трёх предыдущих лет. В прошлом году Петербург вместе с Москвой и Московской областью стал одним из лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов среди российских регионов. Всего из городского бюджета на капитальный ремонт поступило 42,5 млрд рублей.

В 2023 году был выполнен капитальный ремонт более 1 200 инженерных сетей, 379 кровель, 155 фасадов (включая 21 объект культурного наследия). Было завершено 2 391 работ по строительству и монтажу, разработано 2 606 проектов. Особое внимание уделялось обновлению лифтового хозяйства. В прошлом году в петербургских домах было заменено 2 405 лифтов - вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщили о том, что автобусный парк Петербурга обновился на 3,5 тыс. единиц.

Фото: Piter.TV