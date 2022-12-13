Капремонт пересечения проспекта Энергетиков и шоссе Революции оценён в 1,1 млрд рублей

Завершить капитальный ремонт необходимо не позже 3 ноября 2025 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на капремонт пересечения проспекта Энергетиков и шоссе Революции с предварительной разработкой рабочей документации. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,106 млрд рублей.

Исполнителю предстоит выполнить комплекс дорожных и земельных работ, а также переложить сети связи. Кроме того, в техническое задание входит установка светофорных колонок, озеленение территорий и обновление электроосвещения.

Завершить капитальный ремонт необходимо не позже 3 ноября 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 4 мая.

Ранее мы сообщили о том, что на дорожную разметку в Петербурге и трёх других регионах СЗФО выделят почти 3 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга