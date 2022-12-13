На дорожную разметку в Петербурге и трёх других регионах СЗФО выделят почти 3 млрд рублей

Работы пройдут в 2023-2024 г.г.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило тендер на нанесение горизонтальной дорожной разметки в Петербурге, а также в Ленобласти, Псковской И Калининградской областях в период с 2023 по 2024 г.г. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 2,818 млрд рублей.

Разметку из горячего и холодного пластика и краски будут наносить механизированным способом и вручную. В завершении работ потребуется гидравлическая демаркировка. Окончание работ намечено на 5 ноября 2024 года.

Подать заявки на участие в электроном аукционе можно будет до 24 апреля.

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