На работы ассигновано 2,37 млрд рублей, объявлен тендер на определение подрядчика проекта.

Капремонт Биржевого моста через Малую Неву пройдет в 2021-2023 годах. Как сообщало в среду Delovoe.tv, соответствующую закупку разместил комитет по госзаказу Петербурга. По итогам ее конкурса планируется определить компанию, который займется этим важным проектом.

Из бюджета Петербурга на него ассигновано 2,37 млрд рублей. При этом лимит финансирования на 2021 год составляет 172,6 млн рублей, на 2022 - 804,2 млрд рублей, и на 2023 – 1,397 млрд рублей.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект ремонта Биржевого моста в 2019 году.

Тогда ведомство отмечало: при осмотре переправы обнаружены признаки коррозии, нарушение окрасочного слоя на силовом ограждении и протечки в производственных помещениях опор. Также специалисты зафиксировали другие недостатки, требующие устранения.

Всего в документации закупки комитета по госзаказу указано 30 видов работ. Строители займутся проезжей частью моста, его тротуарами. Они отремонтируют стационарные и разводное пролетные строений, промежуточные опоры, элементы конструкции сопряжения моста с набережными. Также запланированы переустройство разводного механизма, реконструкция встроенных в опоры технических помещений.

Опоры моста будут очищены, их гранитная облицовка пройдет реставрацию. Кроме того, состояться отделочные работы и капитальный ремонт перильного ограждения моста с сохранением его первоначального вида.

Биржевой мост соединяет Васильевский и Петроградские острова. Он разводной, был возведен в 1960 году по проекту инженеров Ленгипроинжпроекта. Был сооружен на 70 метров ниже прежнего деревянного. Мост украсили чугунные решетки с трезубцем Нептуна, его железобетонные опоры были облицованы гранитом.

Длина нынешнего моста - 239 метров, а ширина - 27 метров.

Отметим: первый деревянный Биржевой мост через Малую Неву, соединявший Васильевский и Петроградский острова, был построен в 1894 году.

Заявки от фирм, желающих провести капремонт, принимают до 18 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Красногвардейском районе будет построен автобусный парк на 400 электробусов.

Фото: Википедия