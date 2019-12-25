Капитана ФСБ осудили за разглашение гостайны

Дело слушалось в закрытом режиме.

Капитана ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анну Соловьёву осудили за разглашение гостайны. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов.

Дело слушалось в закрытом режиме, подсудимая не признала вину. Подсудимую приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также два года она не сможет работать в государственных и муниципальных органах и будет лишена на этот срок права на доступ к государственной тайне.

Суд установил, что Соловьева с августа 2015 года по август 2016 года запрашивала в оперативно-технической службе управления данные об абонентах операторов связи. Среди них была информация об их соединениях и местоположении. После эту информацию капитан ФСБ передала гражданскому лицу, уголовное дело которого было выведено в отдельное производство.

Ранее мы писали, что ФСБ могло получить информацию о Сафронове от Службы внешней разведки.