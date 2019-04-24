Капитан теплохода оштрафован за столкновение с Дворцовым мостом

Капитан находился на борту в нетрезвом состоянии.

Василеостровский районный суд объявил приговор капитану теплохода, который врезался в опору Дворцового района. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 15 июня 2022 года. Суд установил, что капитан Евгений Лебедев находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не рассказал пассажирам правила безопасности и начал движение. На борту теплохода "Москва-74" находились 39 человек.

Во время разворота Лебедев не справился с управлением и врезался в опору. Суд назначил штраф в 80 тысяч рублей, но в связи с содержанием под стражей и домашним арестом он снизился до 50 тысяч рублей.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор