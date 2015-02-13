Теплоход столкнулся с опорой Дворцового моста

Инцидент произошел около 01:20.

Ночью 15 июня двухпалубный теплоход "Москва 74" столкнулся с опорой Дворцового моста. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел около 01:20. По предварительной информации, у теплохода отказал двигатель и его начало сносить течением. Во время столкновения с опорой моста никто не пострадал.

В происшествии разбираются сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.