Капитан "Спартака" высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

Для болельщиков московской и петербургской команд такие матчи – это война.

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия высказался о предстоящем матче с петербургским "Зенитом". Об этом пишет "Спорт Экспресс".

По словам футболиста, для болельщиков клубов такие матчи – это война. Джикия уверен, что на поле будет тоже война, и хорошие отношения в жизни не помешают командам сражаться друг с другом на поле.

"И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну, а после игры уже что: "Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку", - отметил спортсмен.

Матч 19-го тура РЛП между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 16 декабря в Петербурге.

Ранее тренер "Зенита" Семак ответил на вопрос о своей отставке.

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