Тренер "Зенита" Семак ответил на вопрос о своей отставке

Он заявил, что его дело работать и выполнять задачи, которые перед ним стоят.

Главный тренер петербургского футбольного клуб "Зенит" Сергей Семак ответил на вопрос о своей возможной отставке. Об этом пишет Чемпионат.com.

По словам Семака, это вопрос, скорее к руководству клуба, а не к нему. Его дело работать и выполнять задачи, которые перед ним стоят. А задача у российских тренеров одна – выигрывать чемпионат и каждый год стараться играть в Лиге чемпионов.

"В этом году были определенные сложности для этого. Надеюсь, в будущем будет легче", - отметил Семак.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "Брюгге" со счетом 3:0. Набрав всего одно очко, сине-бело-голубые заняли последнее место в турнирной таблице группы F и лишились шансов на выход в евровесну.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"