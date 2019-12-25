  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Капитальный ремонт малоквартирных домов обсудили на встрече губернатора и депутатов области
Сегодня, 12:58
54
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Капитальный ремонт малоквартирных домов обсудили на встрече губернатора и депутатов области

0 0

Глава региона выразил готовность субсидировать муниципалитеты для ремонта малоквартирных домов.

Правительство Ленобласти совместно с главами муниципальных образований и областными депутатами продолжает искать варианты организации капитального ремонта 3-4 квартирных домов. На встрече с депутатами областного ЗАКСа 25 мая губернатор области Александр Дрозденко предложил перенести капитальный ремонт таких зданий в зону ответственности муниципалитетов с последующим выделением на эти цели субсидий из областного бюджета в размере до ста миллионов рублей. Рассмотреть возможность реализации такого сценария поручено областному Комитету по ЖКХ.

По данным этого ведомства, в Ленобласти остается порядка 370 малоквартирных домов такого типа. Комплексный капитальный ремонт одного подобного здания  в среднем может обойтись в семь миллионов рублей. За эти деньги можно полностью обновить фасад, кровлю, фундамент, инженерные сети дома и общедомовое имущество. Трудности проведения такого рода работ объясняются тем, что дома такого типа исключены из программы капремонта Жилищного кодекса. 

С мая взнос на капремонт стал указываться в квитанциях Петроэлектросбыта. 

Фото: Pixabay

Теги: дрозденко, жилищный кодекс, капремонт, ленобласть, малоквартирные дома
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии