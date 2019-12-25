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Капитальный ремонт фасадов двух больниц Петербурга пришлось перенести из-за коронавируса
Сегодня, 12:57
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nadezhda_sib

Капитальный ремонт фасадов двух больниц Петербурга пришлось перенести из-за коронавируса

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Ремонт фасадов 4 медучреждений запланирован на этот год.

В 2020 году планировалось провести капитальный ремонт фасадов у 6 медицинских учреждений. 2 из них пришлось перенести из-за перераспределения бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению на заседании городской межведомственной комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние. 

Ремонт фасадов в этом году ждет СПб ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" на улице Шкапина, СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля" на Кирочной, бактериологическую лабораториию СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер" на Старо-Петергофском и СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" на Тверской улице в Колпино. 

Из-за коронавируса пришлось перенести ремонт фасадов ГБУ "СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе" на Будапештской и СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" на Авангардной.

Председатель комитета по здравоохранению отметил, что в ремонте нуждаются 42 здания, находящихся в ведомстве комитета. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что маскароны дома-памятника на Загородном собираются отреставрировать в течение 10 лет. 

Фото: Piter.TV 

 

 

 

Теги: капитальный ремонт, медучреждение, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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