Капитальный ремонт фасадов двух больниц Петербурга пришлось перенести из-за коронавируса

Ремонт фасадов 4 медучреждений запланирован на этот год.

В 2020 году планировалось провести капитальный ремонт фасадов у 6 медицинских учреждений. 2 из них пришлось перенести из-за перераспределения бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению на заседании городской межведомственной комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние.

Ремонт фасадов в этом году ждет СПб ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" на улице Шкапина, СПб ГБУ ДПО "Центр последипломного образования специалистов медицинского профиля" на Кирочной, бактериологическую лабораториию СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер" на Старо-Петергофском и СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" на Тверской улице в Колпино.

Из-за коронавируса пришлось перенести ремонт фасадов ГБУ "СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе" на Будапештской и СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" на Авангардной.

Председатель комитета по здравоохранению отметил, что в ремонте нуждаются 42 здания, находящихся в ведомстве комитета.

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Фото: Piter.TV