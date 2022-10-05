Капитальный ремонт фасада дома № 20 на Фурштатской выполнен на 30 процентов

В 2022 году в здании уже провели капитальный ремонт кровли.

Капитальный ремонт фасада на улице Фурштатской, дом 20, выполнен на 30 процентов. Сейчас специалисты занимаются реставрацией кирпичной кладки, приводят в порядок декоративные элементы, двери и окна. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

В 2022 году в здании уже провели капитальный ремонт кровли. На данный момент специалисты расчищают фасад.

В доме, который стоял на этом месте до нынешнего, с супругой Натальей проживал Александр Пушкин. Именно на Фурштатской, 20, у них родился первый ребенок.

Ранее мы писали, что реставрация жилого дома Кронштадтской колонии заканчивается в Ломоносове.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга