Капитальный ремонт домов Невского района ожидает инспекция

Руководитель профильного ведомства проверит качество выполнения капремонта в городе.

В Невском районе Петербурга пройдет проверка капитального ремонта объектов. С рабочей поездкой участок посетит председатель Жилищного комитета города Виктор Борщев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что чиновник осмотрит восстанавливаемые здания и проверит степень выполнения поставленных задач. Районный объезд состоится днем 17 октября.

Отметим, что петербургские дома ремонтируются по принципу квартального подхода. Борщев зайдет в дом, в котором ведутся работы над фасадом, кровлей, системой отопления. В ближайшее время сотрудники начнут заниматься там восстановлением внутренних конструкций, чтобы ликвидировать аварийность объекта.

В особом списке главы Жилищного комитета - квартал по улице Ткачей и дом 93 корпус 8 по улице Седова.

Ранее Piter.tv писал о том, что компания "Неолик" завершит ремонт дома номер 6 по проспекту Ленина.

Фото: Piter.tv

