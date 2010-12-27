Компания "Неолик" завершит ремонт дома номер 6 по проспекту Ленина

На днях стало известно, что компания ООО «Балткамень», которая выполняла капитальный ремонт на доме и уже нарушила все сроки работ, потеряла объект. И теперь завершить ремонт предстоит компании ООО «Неолик».

Ремонт нельзя закончить, но можно приостановить. Жители дома номер 6 по проспекту Ленина города Выборга все еще надеется, что это не так. На днях стало известно, что компания ООО "Балткамень", которая выполняла капитальный ремонт на доме и уже нарушила все сроки работ, потеряла объект. И теперь завершить ремонт предстоит компании ООО "Неолик", директор которой рассказал Питер ТВ, когда рабочие выйдут на объект.

По словам Александра, проект производства работ уже согласован и отправлен в фонд. Теперь готовятся документы для возведения строительного городка и согласования перекрытия проспекта Ленина с ГИБДД, так как леса на лицевом фасаде из-за конструктивных особенностей домакупца Маркелова будут ставиться в два слоя.

"Все спокойно согласуем и в феврале, марте приступим к работам", - отметил Александр Киеня.

При этом "БальтКамень", несмотря на вышедшие сроки,продолжает работы на Ленина 18 и Леншоссе 1, а такжеведет работы по объектам Ленина, 20 и Суворова, 25 - срок завершения работ здесь установлен в первых числах января 2020 года.