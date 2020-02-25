Капитальный ремонт Дизельного проезда завершен в Петербурге

Специалисты приступили к ремонтным работам в октябре прошлого года.

Дизельный проезд в Московском районе Петербурга капитально отремонтирован. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 20 июля.

Жители домов на участке и Среднерогатской улице обратились к Александру Беглову с жалобой по поводу качества дороги – происходили сезонные подтопления.

Специалисты приступили к ремонтным работам в октябре прошлого года. Дорожники уложили 1,38 км трехслойного асфальтобетонного покрытия и увеличили количество полос движения с двух до четырех, что улучшило пропускную способность.

Кроме того, работы коснулись обустройства ливневой канализации и закрытой системы водоотведения. Построены велодорожки и тротуары, установлены опоры освещения с современными светодиодными фонарями.

Ранее на Pitet.TV: Университетскую набережную закончат ремонтировать в октябре.

Фото: пресс-служба Смольного