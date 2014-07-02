Университетскую набережную закончат ремонтировать в октябре

На данный момент проходит укладка исторической брусчатки: на этот этап тратится больше всего времени, поскольку приходится заниматься калибровкой.

В Северной столице продолжается ремонт на Университетской набережной. Специалисты выполнили 75% от запланированных работ. Об этом сообщил начальник участка Юрий Михайлов.

Сейчас на участке проходит укладка исторической брусчатки: на этот этап тратится больше всего времени, поскольку приходится заниматься калибровкой.

Первый заместитель директора Мостотреста Всеслав Воронин напомнил, что контракт на проведение работ заключили осенью 2022 года. Затем стартовали подготовительные и демонтажные работы, а уже весной – основные работы и благоустройство. Завершат ремонт в октябре 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что 130 км дорог починят в Петербурге за 2023 год.

Фото: пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест"