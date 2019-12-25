Капитальный работ в горбунковской врачебной амбулатории подходит к концу

На работы было выделено 50 миллионов рублей.

В филиале "Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области" проходит последний этап капремонта врачебной амбулатории. Окончательно работы завершатся в декабре. Об этом сообщил 47channel.

Губернатор Александр Дрозденко оценил ход мероприятий в ходе рабочего визита в Ломоносовский район. Отметим, что ремонт проходит в течение 2-х лет. Всего на него было выделено 50 миллионов рублей.

Кроме того, на территории района в рамках адресной инвестиционной программы появятся еще 3 медицинских учреждения: фельдшерско-акушерский пункт в Яльгелево, амбулатория в Лаголово и поликлиника в Новоселье.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проверил качество питания в столовой Новосельской школы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области