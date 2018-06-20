Каникулы в Петербурге закончились и снова начались пробки

По данным сервиса "Яндекс.Пробки",в 8:33 пробки достигли 7 баллов. На 10:14 пробки опустись до 5 баллов, но движение все равно плотное.

Первый день апреля в Петербурге начался с пробок. Уже к 8:33 пробки в городе достигли 7 баллов, а после девяти утра вернулись к 6 баллам. Еще на прошлой неделе утренний максимум составлял 5 баллов. Об этом стало известно из сервиса "Яндекс.Пробки"

Например, в 7:03 на внешнем кольце КАД из-за дорожных работ образовался 6,5 километровый затор. Начался он от проспекта Энгельса и заканчивался на Выборгском шоссе. К девяти утра пробка выросла до Токсовского шоссе.

Также одной из причин загруженности на дорогах стало окончание весенних школьных каникул. Многие родители, отдыхавшие с детьми за городом, вернулись и еще часть, как обычно, повезла детей в школу на автомобиле.

Ранее на Piter.TV: Школьные каникулы помогли уменьшить пробки в Петербурге.

Фото: Piter.TV; Яндекс.Пробки